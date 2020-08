Im FSDeveloperforum wurde von einem Schweizer Entwickler ein kleines Tool vorgestellt, das diverse Parameter des Sims in Graphen anschaulicher macht. Wer also als FS9/FSX Nutzer seine Flüge analysieren will, kann dies nun vielleicht ein wenig einfacher tun.

Der Downloadlink findet sich im Originalpost von Thomas. Es ist keine Installation notwendig.