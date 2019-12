LIPR RFScenerybuilding Rimini erschienen

Ein beliebtes Reiseziel an der italienischen adriatischen Küste wurde von RFScenerybuilding für den FSX und P3D umgesetzt: Rimini! Ich selbst kam noch als Kind/Jugendlicher in den Genuss in der Nähe von Rimini in Igea Marina regelmäßigen Urlaub machen zu dürfen. Neben dem Airport haben die Entwickler auch die Stadt detailliert mit umgesetzt. Ebenso ist auch die Rennstrecke von Misano, welche den italienischen Motorrad-Fans bekannt sein darf umgesetzt. Gefühlt wurde jetzt jeder Airport in Italien sehr detailliert umgesetzt. Vielleicht haben die Entwickler von RFScenerybuilding etwas Zeit sich in Deutschland auszutoben? Wir hätten jedenfalls nichts dagegen, denn Bedarf ist da.

Glücklicherweise hat dieser Airport keine Jetways, leider ein Manko bei den Szenerien von RFSB. Denn dieser wurden in der Vergangenheit ausschließlich als statische Modelle umgesetzt. Zu den weiteren Features der Szenerie gehören:

Custom airport building and some in the surrounding area.

Custom platform and custom vehicles.

Custom lighting runway.

3D light mast lighting and lights on taxiing.

Glass effect windows of buildings airport and vehicles.

Road traffic.

Large landclass.

Colors landclass made for the color gamut FTX ORBX GLOBAL World textures + ORBX openLC Europe.

Dynamic lighting in P3Dv4

Attention: Scenery uses SODE module for some objects: grass

Version for FSX/P3Dv3/P3Dv4

Wem das alles gefällt, der kann im SimMarket für rund 20€ zuschlagen, ein fairer Preis!