LatinVFR kündigt Madrid für den MSFS an

LatinVFR kündigte in einem kurzen Post über Facebook den Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas (ICAO: LEMD) an, welcher demnächst für den Microsoft Flight Simulator erscheinen soll. Nach Bradley (ICAO: KBDL), Miami (ICAO: KMIA), New Orleans (ICAO: KMSY), San Diego (ICAO: KSAN) und Barcelona (ICAO: LEBL) wird Madrid-Barajas die bereits sechste Szenerie von LatinVFR für den MSFS. Besitzer der P3D-Szenerie werden einen bisher nicht genannten Rabatt erhalten.