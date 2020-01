Kurz vor dem Release: Letzte Malta-Previews

Statt einem Flughafen gleich eine ganze Insel: Seit vielen Monaten arbeitet Rainer Kunst an einer Umsetzung von Malta für den P3D. Jetzt steht der Release wohl kurz bevor. Die Vorschau-Videos lassen erahnen: Diese Freeware hat das Potenzial ein Meisterwerk zu sein.

Auf simmershome.de finden sich seit Jahren mehrere Szenerien, Tools und Anleitungen in diversen Unterkategorieren – alle made by Autodidakt Rainer Kunst. Jetzt ist eine neue Unterkategorie hinzugekommen. “Die Malta Webseite [geht]online. Ein deutliches Zeichen, dass sich das Release nähert!”, schreibt der Entwickler dort. Doch bevor Handbücher und Dateien ebenfalls online gehen sollen, bietet der Entwickler eine 4K-Vorschau auf das, was kommen wird: Ein Insel vollgepackt mit Fotoetexturen, individuellem Autogen, mehreren Flughäfen, Landmarks und vielem mehr. Eigentlich eine Sammlung von Features, für die viele Entwickler Geld verlangen – so nicht bei Kunst, denn der betont: “Ihr erhaltet eine Maltaszenrie, die es bisher so noch nie gab. Und das alles ist Freeware.”

Welche Arbeit steckt eigentlich hinter solch einer Szenerie? Das und viel mehr erklärt Rainer in Kürze im simflight.de-Interview hier auf simflight. Stay tuned!