Kolumbische Küste: Simon Bolivar Inernational (SKSM) erschienen

Simon Bolivar International am karibischen Meer? Hier denkt jeder (virtuelle) Pilot bestimmt erst mal an den Haupstadtflughafen in Caracas, Venezuela. Doch auch andere Länder nutzen den südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer als Namensgeber für ihren Flughafen. So auch Kolumbien nahe der idyllischen Küstenstadt Santa Marta. Die Designer von 505RD bringen die Umsetzung des Flugplatzes Simon Boliver International (SKSM) jetzt in X-Plane 11 an den Start. Für 24 Euro ist die Szenerie im Simmarket erschienen.