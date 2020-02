Kinoreif: DCS-Preview 2020

Sensationell inszeniert: Eagle Dynamics zeigt in einem Video, was das Jahr 2020 im DCS für Highlights bringen wird.

In ihrem wöchentlichen Newsletter haben die Macher bei Eagle Dynamics schon mehrfach gezeigt, was das Jahr 2020 in den Digital Combat Simulator bringen wird: Eine neue Freeware-Map im Pazifik, die Channel-Map, die Überarbeitung von vielen bestehende Assets, Warbirds und eine verbesserte Grafik-Engine samt neuem Wetter- und ATC-Model. Jetzt zeigen die Entwickler des Free-to-Play-Simulators in einem kinoreifen Video, wie die Ankündigungen im Bewegtbild aussehen. Ein kinoreifer Trailer, den man gesehen haben muss.