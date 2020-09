Key West von FSDreamteam erschienen

Originär und extra für den MSFS erstellt präsentiert FSDreamteam den internationalen Flughafen Key West (KEYW) im simMarket. Direkt unten am äussersten Zipfel Floridas starten von dem verhältnismäßig kleinen Flughafen vor allem kleinere Jets und ist die kürzeste Runway Nordamerikas, von der A319 operieren.

Features:

Speziell für MSFS 2020 hergestellt, keine Konvertierung.

Hochdetaillierte 3D-Gebäude.

Grafik der neuesten Generation, nur mit PBR-Materialien

animierte Personen.

Volle dynamische Beleuchtung

simulierte Innenräume mit der exklusiven und fps-freundlichen Parallaxenfenster-Zuordnung des MSFS

Was den letzten Punkt betrifft, so kann man sich mal folgendes Video ansehen, was damit gemeint ist, wenn es um die Darstellung “Paralaxer Innenräume” geht, die nun im MSFS möglich sind. Die Innenräume nutzen also keine Geometrie oder Polygone mehr, sondern Erzeugen die Tiefen- und 3D-Wirkung mit speziellen Shadermaterialien.