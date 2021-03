JustSim landet in Hannover

Nach P3D und X-Plane 11 im letzten Jahr, bringt JustSim den Hannover Airport (ICAO: EDDV) in den Microsoft Flight Simulator. Hannover Airport ist die Heimatbasis von TUIfly und wird von über 35 Fluggesellschaften wie uta. Lufthansa, Eurowings, Turkish Airlines, Aegean Airlines, Air France und KLM angeflogen.

Der größte Flughafen in Niedersachsen gehört zudem zu den 10 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland. Der Hannover Airport besitzt drei Start- und Landebahnen. Die Nordbahn 09L/27R ist 3200 m lang und 45 m breit, die Anflüge sind beiderseitig für die Allwetterflugbetriebsstufe ILS CAT IIIb zugelassen. Die Südbahn 09R/27L ist 2340 m lang und 45 m breit. Die kurze Mittelbahn 09C/27C (780 m × 22,5 m) ist für Luftfahrzeuge bis 5,7 t Höchstabfluggewicht (MTOW) ausgelegt und nur für den Sichtflug (VFR) zugelassen. Damit kann der Flughafen bei fast jedem Wetter angeflogen werden. Ein generelles Nachtflugverbot gibt es nicht.

Der EDDV wurde für den A380 ausgebaut, welcher erstmals 2010 in Hannover landete, jedoch aktuell nicht am Flughafen verkehrt. Im Jahr 2016 landete der ehmalige US-Präsident Barack Obama mit der Air Force One in Hannover.

Wer sich für den Verkehrsflughafen in der niedersächsischen Landeshauptstadt interessiert, erhält den Hannover Airport ab sofort im simMarket für 23,68€.