Just Flight zeigt Vorschaubilder zu “Real Taxiways”

Just Flight hat eine neue Produktserie für den Microsoft Flight Simulator angekündigt. Zusammen mit dem Entwlickler Black Square wird Just Flight “Real Taxiways” auf den Markt bringen. Real Taxiways soll eine deutliche Verbesserung der Navigation auf Standard-Flughäfen versprechen, wird allerdings zunächst nur für Flughäfen der Klassen C und D in den Vereinigten Staaten veröffentlicht – später sollen weitere Gebiete und Länder folgen.

Mit Real Taxiways sollen hunderte von neuen Schildern in den MSFS kommen, darunter viele neue Typen und verschiedene Varianten. Diese Schilder sollen vom Cockpit aus ohne Zoomen besser zu sehen sein. Neben einer genauen Platzierung an den Rollwegen, sollen zudem keine abtrünnigen Objekte mehr in der Mitte der Rollwege zu sehen sein. Darüberhinaus verspricht Just Flight, dass es keinerlei Performance-Einbußen geben soll und bezeichnet das Produkt als “extremely frame rate friendly.”

Ein Veröffentlichungsdatum ist bisher nicht bekannt. Weitere Informationen sowie Updates zu Real Taxiways sind bei Just Flight nachzulesen.



