Just Flight: Super Hornet kommt

Just Flight arbeitet an einer Umsetzung der F/A-18 Super Hornet. Das Mehrzweck-Flugzeug, das unter anderem in der US Navy im Einsatz ist, soll in der Version E, F und G erscheinen.

Für alle P3D-Versionen und den FSX: Just Flight bringt die Super Hornet in der E, F und G-Variante. Das bedeutet, dass auch F/A-18 auch in der Zweisitzer-Version geflogen werden kann. Spätestens seit den Trailern für den zweiten Teil von Topgun, sollte dieses Modell bekannt sein. Die Feature-Liste von Just Flight ist lang. Natürlich soll man alle optischen Assets der F/A-18 erkennen können: Faltbare Flügel, der Tailhook und natürlich die verschiedenen Waffensysteme und Datalink-Pods sind auf den Previews zu sehen. Für DCS-Piloten ist die F/A-18C ein beliebtes Modul – jetzt gibt’s die Weiterentwicklung auch bald in einem anderen Sim.

Mehr Infos, Screenshot und Features findet ihr bei Just Flight.