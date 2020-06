Just Flight: Noch mehr Tornado-Bilder

Die Arbeit am Tornado schreitet voran, das zeigt Just Flight jetzt wieder mit neuen Screenshots zu ihrer Umsetzung des europäischen Kampfjets. Auf der Development-Seite der Briten sind jetzt wieder neue Bilder zu sehen. Just Flight baut dieses Addon mit einem Inhouse-Team und Input eines Ex-RAF-Piloten. Dadurch konzentriert sich diese Umsetzung des Tornados auch auf die Royal Air Force-Version des Jets.