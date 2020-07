Just Flight: Neue VC-10-Bilder

Just Flight jongliert derzeit mit vielen Projekten, die sich in der Entwicklung befinden. Eines davon ist die X-Plane-Umsetzung der Vickers VC-10, von der die Briten jetzt neue Entwicklungsshots veröffentlicht haben. Zu sehen ist der Vierstrahler in der Außen- und Innenansicht. Natürlich gibt es auch für dieses Produkt eine eigene Development-Seite, die mehr Screenshots und eine Vorschau der Features offenbart. Just Flight hat derzeit mehrere Klassiker in der Pipeline, sowohl für X-Plane als auch die P3D-Reihe.