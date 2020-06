Just Flight: Neue Tornado-Bilder gesichtet

Auch wenn Just Flight durch die regelmäßigen Previews fast ständig auf News-Seiten präsent ist, war es länger ruhig um den Tornado, den die Briten ebenfalls in der Mache haben. Jetzt sind neue P3D-Previews des Addons aufgetucht, die den Jet in britischer Ausführung darstellen. Dazu schreiben die Entwickler auf Facebook:

Things may have seemed quiet on the Tornado F3 front of late but rest assured work continues and here’s a new set of shots showing off the latest model equipped with beautiful looking PBR textures. More shots and details can be found on the product page as usual. Dev work continues and we’ll have more to show soon.