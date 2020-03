Just Flight: Neue 146 Previews und Insights

Just Flight haut wieder Previews raus: Diesmal Screenshots des kommenden Jumbolino, der BAE 146. Die Screenshots zeigen den weiß lackierten Vierstrahler im PBR-Texturen-Kleid. Gleichzeitig veröffentlichen die Entwickler auf der Development-Seite ein kurzes Video, das während Recherche-Arbeiten für das Addon entstanden sind. Denn auch wenn das kleine Regionalflugzeug am europäischen Himmel ein Exokt geworden ist, gibt es noch ein paar Betreiber, die auf den Eigenschaften des Hochdeckers zurückgreifen. So zum Beispiel die Royal Airforce in Northolt. Neben dem Cockpit haben die Designer dort auch die mechanischen Eigenschaften der Klappen genau studiert. Mehr Infos und Screenshots gibt es bei Just Flight.