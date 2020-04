Just Flight: Avro Vulcan released

Nach einer großen Welle der Preview-Shots ist es jetzt soweit: Just Flight hat den markanten Cold-War-Bomber Avro Vulcan released – zunächst für X-Plane 11. Bei der Umsetzung hat Just Flight alle Register gezogen: Der Installer bringt den Bomber in der B Mk2-Version in 17 Bemalungen in den Sim, inklusive der K-2 Luftbetankungsversion. Bei den Features erwarten Käufer PBR, Bodenfahrzuege, realistische Beladungsoptionen, detaillierte Animationen, realistische Flugdynamiken, umfassende System-Simulation und vieles mehr. Für 50 Euro gibt es den 2.2 GB großen Installer direkt bei Just Flight.