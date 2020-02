Just Flight hat neue Renderings des Airbus A300B4 veröffentlicht. Das Flugzeug-Addon ist jetzt erstmals in der Standard-Werksbemalung zu sehen. Die Entwickler zeigen bei den Texturen durchaus Liebe zum Detail: Kratzer, Abnutzung und natürlich PBR zieren jetzt die Außenhaut das Addons.

Die Umsetzung des Airbus A300B4-200 im P3D4 ist eines von mehreren Retro-Flugzeugen, die Just Flight derzeit in der Pipeline hat.