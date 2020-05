Just Flight 146 Professional: Neue Bilder

Just Flight haben auf ihren Social Media-Kanälen neue Bilder ihrer 146 Professional veröffentlicht. Diesmal handelt es sich um die gestreckten Versionen des vierstrahligen Regionaljets in der 200- und 300er Version. Bedeutet die Bilderflut der letzten Tag einen baldigen Release? Nein, sagen die Entwickler: “Es dauert noch ein Weile auf Seiten der Entwickler”, schreibt Just Flight auf Twitter. Just Flight ist nach Qualitywings der zweite Anbieter, der den Jumbolino in den P3D4 bringt – hat aber auch eine Version für P3D5 angekündigt.