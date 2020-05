Jumbolino: Just Flight verrät neue Details

Just Flight ist schwer beschäftigt. Eine Fokker, eine 747 und dann noch die BAE 146. Alles Klassiker, alle sollen mit Systemtiefe daherkommen. Jetzt geben die Entwickler neue Details zum Jumbolino bekannt. Im Moment konzetriere man sich auf die Entwicklung der Systeme. Im einem Update-Post zeigen die Entwickler jetzt Einblicke in das Pressure- und Electrical System. Das große Versprechen: Alle System agieren so, wie in den original Handbüchern beschrieben. Beim Außenmodell liegt der Fokus im Moment noch beim kürzesten Vierstrahler, der 100er-Version. Die gestreckten Jumbolinos samt Militärversion werde man aber auch entwickeln. Die Entwickler bei Just Flight setzen so auf ein rundes 146-Paket, das der Umsetzung von Quality Wings sicher Konkurrenz machen wird. Wann das Produkt in das virtuelle Ladenregal rückt ist noch nicht bekannt. Just Flight bietet per Newsletter die Möglichkeit, sofort bei Release informiert zu werden. Mehr Infos, Screenshots und regelmäßige Updates findet ihr wie immer bei Just Flight.