January, 21st Development Update

Auch diesen Freitag gibt es ein Update zur Entwicklung des MSFS. Im Fokus steht dabei das kommende UK & Irland Update, in dem es dann für diese Region neue Höhendaten, neue Luftbilder, 70 neue POIs, 5 neue Flughäfen, 2 Landing Challenges und auch 5 neue Städte mit Photogrammetrie geben soll. Letztere sind allerdings auch da für verantwortlich, dass sich das Update um eine Woche verzögert, es also erst Anfang Februar kommen dürfte. Grund sind neue Datengrundlagen, die in den Sim eingepflegt werden müssen.

Ausserdem gibt es ein neues Video der Reihe Feature Discovery Series, zum Thema Aerodynamik. Hier gibt das Team Einblicke in die kommenden Verbesserungen und erläutert einiges über die auf das Flugzeug wirkenden Kräfte und deren Umsetzung in der Simulation.

Im Feedback Snapshot zeigt sich, mit welchen von den Nutzern geforderten Verbesserungen wir im kommenden Update rechnen dürfen. Viele Screenshots, Infos zum SDK und ein kurzes Interview mit einem der Entwickler gibt es ausserdem im oben verlinkten original Blogpost.