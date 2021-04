Jackson Hole Airport für X-Plane 11 erschienen

Der Orbx-Partner Axonos hat den Jackson Hole Airport (ICAO: KJAC) für X-Plane 11 veröffentlicht. Der Jackson Hole Airport befindet sich sieben Meilen (11 km) nördlich von Jackson, Teton County, Wyoming. Der Flughafen geht auf die 1930er Jahre zurück, als er ursprünglich gebaut wurde.

Der Flughafen verfügt heute über elf Stand Gates. Jackson Hole hat keine Fluggastbrücken, so dass die Passagiere über Rampen in die Flugzeuge einsteigen. Es gibt eine Vielzahl von Flugzeugen die dort fliegen, darunter die Boeing 757-200, Bombardier CRJ-700, Airbus A320 und A319 und die Boeing 737-700. Der Flughafen ist der einzige Verkehrsflughafen in den Vereinigten Staaten, der sich vollständig innerhalb eines Nationalparks befindet.

Features:

500 km² und korrigierte hochauflösende Orthofotos für VFR-Flüge

Detailliertes Vorfeld und Gebäude mit PBR-Texturen

Speziell für Jackson Hole angefertigte Bodenfahrzeuge

Hochauflösende und detaillierte Bodentexturen

Vollständige SAM-Marshallers und Seasons implementiert

Kompatibel mit World Traffic 3 & Justflight Traffic Global

Handplatzierte Bäume & Häuser für die Umgebung

Die Szenerie gibt es für ca. 19,41€ bei OrbxDirect.