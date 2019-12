IVAO kündigt BETA Releases an!

Vor wenigen Stunden kündigte das Online Netzwerk IVAO an, dass es bald wesentliche Veränderungen bei den eingesetzten Softwaretools geben wird. Neben dem neuen ATC Client “Aurora” wird es auch einen neuen Pilot Client “Altitude” geben. “Artifice” soll in Zukunft den Tower Controllern einen realistischen Blick aus dem virtuellen Turm ermöglichen und damit IvAi ablösen.

Die Software wird über eine “Public BETA” eingeführt, so dass man vermuten kann, dass es Anfangs noch den ein oder anderen Bug geben dürfte. Details zu den anstehenden Releases gibt es am 21. und 22. Dezember um 18.30 Uhr ZULU (19.30 Uhr lokal) auf dem IVAO YouTube Channel. Die Downloads sollen jeweils am Ende der Streams veröffentlicht werden.

Bilder und die Infos im Original sind hier zu finden:

https://virtualsky.ivao.aero/simulation/ivao/ivao-finally-announces-date-for-new-software-beta-release/

Aurora in der Kurzzusammenfassung:

ATC Client

Sector files werden auf dem IVAO Server gehostet und zentral aktualisiert

Altitude in der Kurzzusammenfassung:

Pilot Client

läuft unabhängig vom Simulator

Build in Auto UNICOM

enhanced Datalink ATIS in separatem Fenster

64 Bit kompatibel

4k Screen kompatibel

Puh, ich dachte schon, wir müssten Weihnachten wirklich mit der Familie verbringen… 😉