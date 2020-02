Italien bald komplett: RFSB kündigt Trieste an

Bald hat RFSB es geschafft, dann haben sie alle halbwegs relevanten Flughäfen in Italien komplettiert. Nach dem Release vom Rimini Ende Dezember, geht es nun in den äußersten Nord-Osten Italiens, nach Trieste. Die Stadt liegt in einem Zipfel, an der Grenze zu Slowenien.

Mit ca. 780.000 Passagieren, welche Alitalia, Lufthansa, Ryanair und Volotea an den Airport locken, ist er zwar nicht der größte in Italien, ist aber eben der nächste Flughafen für die schöne Stadt Trieste. Einen Zeitplan für den Release gibt es nicht, man darf bei RFSB aber von Versionen für den FSX und Prepar3D ausgehen.

PS: Aktuell gibt es auf das gesamte RFSB Sortiment (und das sind einige Airports in Südeuropa!) im simMarket 20% Rabatt!