Ist da ein F-104 Starfighter im Anflug?

Wie ihr euch erinnert, berichten wir immer wieder gerne über Freeware-Mods, die ambitionierte Hobby-Entwickler in den Digital Combat Simulator bringen wollen. Auf Twitter haben wir jetzt eine kompakte Truppe von Designern entdeckt, die derzeit an einer Umsetzung der F-104 “Starfighter” arbeiten. Unter dem Namen GunFighter Simulations betreiben die Entwickler einen Ende Februar erstellten Discord-Server, der zur Kommunikation und Status-Übersicht aktueller Projekt dient. Mit darunter: Der berühmte “Wittwen-Macher”, der fliegende Bleistift mit den kleinen Flügeln. Laut Entwickler basiert die Entwicklung von F-104 auf einer Entwicklung von Cloudsimulations – ein Name, der sich nach Recherche vorerst nicht zuordnen lässt. Ist hier die alte Addon-Schmiede “Cloud 9” gemeint? Diese hatten vor mehr als 10 Jahren die Starfighter in den Microsoft Flight Simulator 2004 gebracht. Wie auch immer, es ist schön zu wissen, dass eine weitere Ikone der Luftfahrtgeschichte ihren Weg in den DCS finden soll. Natürlich kann man bei dem aktuellen Entwicklungsstand und der Tatsache, dass die Entwickler in ihrer Freizeit an ihrem Projekt sitzen, von einem zeitnahen Release nur träumen. Sollte der Starfighter aber wieder auf diversen Plattformen auftauchen – wir werden euch informieren!