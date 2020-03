[Interview] FS Nordic Conference 2020 mit Winfried Diekmann, Aerosoft Geschäftsführer

Das erste Interview von der FS Nordic Conference in Bremen feiert heute Abend um 20 Uhr seine Premiere. Wir haben den Mann hinter der Konferenz und Aerosoft im Gespräch: Winfried Diekmann. In dem kurzen Interview lässt er hinter die Kulissen der FS Nordic Conference, Einfluss des Corona Virus auf die Flugsimulation und den neuen Microsoft Flugsimulator 2020 blicken. Alle weiteren Interviews von der FS Nordic Conference folgen jeden Abend täglich um 20 Uhr auf unserem neuen YouTube Kanal. Vielen Dank an Winfried Diekmann für das Interview!