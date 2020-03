[Interview] FS Nordic Conference 2020 mit Hanne Koole, ProSim-AR CEO

Ohne Holland, fahren wir …! Jeder kennt die kleinen Scharmützel zwischen den Deutschen und den Niederländern. Auch im Interview mit Hanne Koole, ProSim-AR CEO, konnten wir es uns nicht verkneifen den ein oder anderen Witz einzubauen. Unabhängig davon, war es wie alle Interviews ein sehr freundliches und informatives Gespräch. In diesem Fall ging es ums Eingemachte, was die Software für Homecockpits des Flugzeugtyps Boeing 737 und Airbus A320 so alles kann. Dieses mal sogar auf Englisch, viel Spaß!

Zum Video geht es entweder oben hier im Beitrag oder über den diesen Link. Premiere, wie gewohnt heute um 20:00 Uhr deutscher Zeit.