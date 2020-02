In schönerem Licht: DCS World 2.5.6 ist da

Gestern haben die Entwickler um Eagle Dynamics ein großes Update (ca. 40GB) für den Digital Combat Simulator released. Neben vielen Verbesserungen an Modulen und Assets, ist vor allem der Simulator überarbeitet worden. Eine neue Lighting-Engine soll jetzt für realistischere Lichtsimulation sorgen, das Wasser soll tiefer wirken und im Simulator-Menu haben die Entwickler das Belegungsmenu für Controller verbessert.

Leuchten, die besser leuchten, Gegenlicht-Effekt und mehr: Eagle Dynamics hat die Lighting Engine des Digital Combat Simulators weiter überarbeitet und der Simulator soll laut Entwicklern visuell noch spektakulärer aussehen. Vor allem nachts sollen die Verbesserung zu sehen sein: “Wir haben hart daran gearbeitet, die Reichweite und Sichtbarkeit der Lichter zu erhöhen, um das Nachtflug-Erlebnis zu verbessern. Wir wissen, dass es bei weitem nicht perfekt ist und werden die Stimmung und das Gefühl bei Nacht weiter verbessern”, schreiben die Entwickler in Ihrem Update-Post. Auch das Wasser haben Sie beim Update berücksichtigt: “Die Transparenz des Wassers wurde verbessert; die Tiefe des Wassers fühlt sich jetzt genauer an und das Wasser wird umso unschärfer, je tiefer man geht. Die kommenden Torpedos für das WWII Asset Pack werden unter Wasser leichter zu verfolgen sein. Auch die Küstenlinien profitieren in hohem Maße von dieser Verbesserung, insbesondere die Klippen von Dover auf der neuen Ärmelkanal-Karte.”

Des weiteren wurde das GUI für Joystick-Belegungen verbessert. Funktionen lassen sich jetzt in Kategorien unterteilen und übersichtlicher zuordnen.

Wie immer wird das Update automatisch beim DCS-Start ausgerollt – nach dem der Updater erneuert wurde, startet das Update. (Anm. des Redakteurs: Ich habe per FTP-Download eine bessere Downloadrate erreicht).