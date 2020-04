Hong Kong Day – WF Scenery Studio kündigt VHHH an

Nach dem überraschenden Release von Taxi2Gate Hong Kong V2.1 sah man sich wohl bei WF Scenery Studios in Zugzwang. So verkündete man vor einigen Stunden, dass man auch an VHHH arbeite. Gleichzeitig wurden die ersten Bilder gezeigt – die Szenerie sieht schon weit fortgeschritten aus.