HoldMyBeer arbeitet an Citation X

HoldMyBeer hat vor nicht all zu langer Zeit für Aufsehen in der X-Plane-Community gesorgt. Mit einer beachtlichen Umsetzung der SR-22 zeigten die Designer ihre Skills mit Freeware in Payware-Qualität. Jetzt haben die Entwickler ihr nächstes Projekt für X-Plane angekündigt: Eine Citation X soll im Laminar-Sim an den Start gehen. Im eigenen Discord-Channel zeigen die Entwickler erste Screenshots aus dem Flightdeck. Ob das Flugzeug-Addon Free- und Payware wird, dazu lässt sich noch kein offizielles Statement finden. Kleine Details zu den Systemen wie z.B. die Integration eines Datalinks mit Hoppie-Acars für VATSIM und Co. hat Till Vennefrohne von HoldMyBeer aber schon bestätigt. Nach der SR-22 folgt somit eine weitere, funktionsschwangere Flugzeugsimulation für X-Plane aus dem Hause HoldMyBeer. Wer immer auf dem neuesten Stand bleiben will, kann bei Hold My Beer im Discord reinschauen. Wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden.