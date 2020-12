Hifi wird Active Sky in den MSFS bringen

Nachdem mit dem letzten Development Update vom 3.12. im Feedback Snapshot/Wishlist der Punkt “Open up the weather system for 3rd party devs” auf “not planned” gesetzt wurde, hat Damian Clark, seines Zeiches CEO von Hifi Simulation Technologies, im entsprechenden Thread im MSFS Forum erläutert, dass diese Absage seitens MSFS nun dazu führen wird, dass Hifi seine aus den anderen Simulatoren bekanntes Wettertool nun ebenfalls für den neuen Sim entwickeln wird.

Bisher hat sich Hifi mit einer Entwicklung zurück gehalten, da man bisher damit gerechnet hatte, dass Asobo/Microsoft speziell für das Wetter den Entwicklern einen direkten Zugriff über das SDK gewährt. Andere Hersteller haben bereits Wettertools heraus gebracht, die allerdings nicht an offiziellen Schnittstellen ansetzen.

Damian Clark stellt auch klar, dass Active Sky für MSFS nicht als Fix für das MSFS Wettersystem verstanden werden will, und es nicht nur um die bloße Live-Wetterdarstellung geht. AS biete wesentlich mehr und das Feedback und die Wünsche der Nutzer verlangen gar nicht nach Live-Wetter, sondern eben nach den vielen weiterem Features, die AS bietet.

Eine richtig offizielle Mitteilung gibt es hingegen noch nicht, wird aber kommen.