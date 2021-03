Hello again, Big Easy! Verticalsim bringt New Orleans auf neuen Stand

Verticalsim hat seine Umsetzung des New Orleans International Airport (KMSY) in großen Teilen überarbeitet. Das gab der Entwickler nun auf seiner Facebook-Seite bekannt und servierte einige neue Screenshots des Projekts, das damit in die Version 2.0 geht.

Wer die bisherige Produktversion besitzt, kann kostenlos updaten. Für Neukunden werden wohl rund 18 Euro fällig – über kurze Zeit bietet Verticalsim selbst den Flughafen leicht rabattiert an. In den kommenden Tagen soll das Update dann auch die üblichen Verkaufsplattformen wie etwa Simmarket erreichen.

Lautet Changelog ist viel Zeit in die Überarbeitung der Texturen hin zu PBR-Oberflächen gesteckt worden. Außerdem wurde die Nachtbeleuchtung neu gestaltet und einige Bugs gehören nun der Vergangenheit an:

V2.0 Changelog