GSX geht im MSFS auch an den Start

Wie in vielen Bereichen sind, im nächste Woche erscheinenden MSFS, die Grundlagen gelegt, aber es ist noch reichlich Platz für Addons. So werden wir im MSFS auch Grundzüge der ganzen Servicestrukturen wie Andocken der Jetways, Catering, Beladung und Pushback sehen. Addons sind aber dafür da, diese in allen Details zu verbessern, was zu Beginn auf jeden Fall auch notwendig sein wird. FSDreamteam steht als bereits im P3D etablierter Anbieter schon parat:

Ground Service X (GSX) wird nicht mit Release des MSFS an den Start gehen, die Bilder (auf Facebook) zeigen aber schon einmal eine vielversprechende Optik. Viel mehr Infos gibt es derzeit dazu aber nicht.