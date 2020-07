Griechisches Plateau: Kalymnos (LGKY) von IronSim

IronSim hat im FSDeveloper-Forum das nächste Payware-Projekt angekündigt: Kalymnos (LGKY) in Griechenland. Mit Screenshots zeigen die Macher auch eine Besonderheit des Flugplatzes: Der kleine Flughafen befindet sich auf einem Hochplateu in der hügeligen Landschaft der Ferieninsel. Die Szenerie-Designer widmen sich der kompletten Insel. Fotorealistische Bodentexturen, Custom Autogen für die nahegelene Stadt und vieles mehr verspricht IronSim im Akündigungspost.

Angekündigte Features:

Custom ground polygon – PBR materials

Custom mesh

Custom Photoreal of the nearby island

Autogen for the nearby city

Volumetric Grass

Custom Airport models – PBR materials

Custom taxiway signs