GOTY: es Portert und es wird schnell

Für den Herbst gibt es von Microsoft für den MSFS allerlei mehr oder weniger Überraschendes. Das Sim Update 6 wird heute ausgerollt, aber daneben gibt es noch einen Trailer für die „Game Of The Year“ (GOTY) Edition, die als kostenloses Upgrade bereits am 18. November allerlei neuen Content verspricht.

So werden als neue Flugzeuge folgende zu haben sein:

Boeing F/A-18 Super Hornet

VoloCity

CubCrafters NX Cub

Aviat Pitts Special S1S

und nicht zuletzt eine Pilatus PC-6 Porter (in Zusammenarbeit mit Hans Hartmann und Alexander Metzger). Das ist insofern besonders erwähnenswert, da es bereits eine kürzlich erschienene Porter von MilViz gibt und eine weitere von dem bisher unbekannten Entwickler FlightSimGames (FSG), deren Entwicklung man auf AVSIM verfolgen kann, die sehr vielversprechend zu werden scheint. Also wieder mal die Qual der Wahl.

Ebenso kommen 8 handgefertigte Flughäfen in Mitteleuropa und den Vereinigten Staaten hinzu:

Flughafen Leipzig/Halle (EDDP)

Allgäu Flughafen Memmingen (EDJA)

Flughafen Kassel (EDVK)

Lugano Flughafen (LSZA)

Zürich Flughafen (LSZH)

Luzern-Beromünster Flughafen (LSZO)

Luftwaffenstützpunkt Patrick Space (KCOF)

Luftwaffenstützpunkt Miramar des Marine Corps (KNKX)

und Missionen, Tutorials, DX12 als early access, ein verbessertes Wettersystem, Recording Tool im DevModus und einige neue photogrammetrische Städte: Helsinki (Finnland), Freiburg im Breisgau (Deutschland), Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle und Nottingham (VK) sowie Utrecht (Niederlande).

Den ganzen Bericht im Original gibt es hier.

Damit aber nicht genug an Ankündigungen, denn zum DLC Reno Airrace gibt es ebenfalls einen neuen Trailer: