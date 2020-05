Gaya Simulations zum Dritten – Kristiansand Airport

Wie versprochen, hat Gaya Sim am heutigen Abend sein drittes Projekt an diesem Wochenende vorgestellt. Ziel ist das an Norwegens südlicher Nordseeküste gelegene Kristiansand.

Nach Florenz, ist Kristiansand nun der zweite, kleinere Airport, welchen Gaya an diesem Wochenende angekündigt hat. Allerdings ist auch dieser dadurch nicht weniger interessant. Gelegen in den Fjorden von Kristiansand, ist er umgeben von Bergen und Wasser, was für einen interessanten Anflug sorgt. Die Start- und Landebahn ist mit knapp 2000 Metern dabei auch nicht die längste. Im Jahr 2018 fertigte der Airport 1,05 Mio. Passagiere ab, mit Flügen von SAS, Norwegian, Sunclass, Aegean, KLM, Wideroe und Wizzair.

Auch dieses Projekt wird wieder für den Prepar3D v4/v5, X-Plane 11 und den FS2020 erscheinen.