Für virtuelle Kunstflieger: Edge 540 Freeware erschienen

Es ist kein Geheimnis, dass der Digital Combat Simulator für viele virtuelle Piloten auch ohne “Combat” funktioniert. Sprich, nur der fliegerische Aspekt steht bei dieser Nutzungsweise im Vordergrund. Und zwar in Form von virtuellen Kunstflugstaffen oder eben Air Races, wie es sie auch in der Realität vorkommen. Wer kennt nicht die mit Energydrink-Werbung bedruckten Extras und Edges, die sich mit Rauchfahne vor internationalen Wahrzeichen durch Aufblaspylone stürzen? Im letzten Jahr ist im DCS mit der Christen Eagle II erstmals ein reines Kunstflugzeug als Payware-Modul an den Start gegangen, um Kunstflugvirtuosen eine realistische Plattform zu bieten. Jetzt stößt zu diesem Genre eine beeindruckende Freeware hinzu: Die Umsetzung der Zivko Edge 540, die ab sofort für den DCS als offizieller Freeware-Mod zur Verfügung steht. Das Flugzeugaddon ist der Virtual Air Race Series Community entsprungen, die im DCS auf diversen Servern virtuelle Air Races austragen. Mehrere Designer, Progammierer und Modeller haben das Projekt in die Luft gebracht und bieten es jetzt kostenlos zum Download an. Die Edge kommt dabei als Komplettpaket um eine realitisches Simulation des realen Vorbilds zu bieten. Die Features können sich sehen lassen:

External Flight Model developed by aero

Custom Engine Model by Jazaero

Authentic Sounds

Clickable Cockpit

Digital Displays

l.e.d. Racing Light Indicator

Over a dozen liveries included

Fully supports virtual reality

Customizable cockpit Routine/Race Maps

Multicrew Functionality live cockpit feed

Zum Addon gibt es gleich noch ein passendes Paintkit, damit virtuelle Air Racerinnen und Racer sich ihre eigene Bemalung erstellen können. Mehr Infos zur Virtual Air Racing Series, Servern und natürlich zur Edge 540 gibt es hier.