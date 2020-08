Für Freunde des “Altblechs”: iniBuilds A300

Bereits am Dienstag war es so weit und iniBuilds hat den A300 veröffentlicht. Für 70 Britische Pfund (derzeit ca. 77€) zuzüglich Mehrwertsteuer bekommt der Käufer Zugriff auf die Umsetzung des A300-600R, bzw. -600F für X-Plane. X-Plane sollte in Version 11.41 installiert sein, um die umfassende Simulation des A300-600 erleben zu können. Neben der Systemsimulation und natürlich einem ansprechenden Außenmodell umfasst diese auch ein EFB, einen Performance Calculator und Beladungssimulation. Insofern Achtung – die Release-Version ist der Frachter und die Pax-Version soll später kostenfrei folgen. Details zur Releaseversion (1.2) gibt es im Forum als auch auf der Produktseite, von der er dann auch gekauft werden kann.