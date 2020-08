FSUIPC7 Beta für MSFS bereit

John und Pete Dowson haben FSUIPC7 als Betaversion für den MSFS released. Diese Version ist derzeit kostenfrei, solange es sich um eine Beta handelt, was bis voraussichtlich Oktober so bleiben wird. Sollte eine Releaseversion bis dahin nicht fertig sein, so verlängert sich die Beta entsprechend.

Wichtig zu wissen ist, dass man sich aus dem MSFS SDK die simConnect.dll herunterladen muss und in den FSUIPC Ordner kopieren. Das SDK kann man sich aus dem Sim selbst herunterladen, indem man den Developermode aktiviert und im dann erscheinenden Menü oben irgendwo den Punkt findet, um sich das SDK herunterzuladen (ca. 1,5Gb). Im SDK Ordner befindet sich dann unter MSFS SDK\SimConnect SDK\lib die SimConnect.dll

ABER: es handelt sich sowohl bei FSUIPC als auch der SimConnect Schnittstelle um frühe Versionen. Daher ist die Installation wirklich nur für Experimentierfreudige gedacht!