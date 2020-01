FSPassengers für P3Dv4 eingestellt?

Viele von Euch hat FS-Passengers (FsP) seit dem FS9 begleitet. Mit PREPAR3D v4.x war FsP nicht mehr lauffähig und der Entwickler Dan hat Bemühungen angestellt, die Softwarekompatibilität wieder herzustellen. Seit vielen Monaten ist es aber still um die Weiterentwicklung, man findet keine Statements mehr vom Entwickler Dan. In einem Post schreibt einer der Moderatoren nun, dass mit einer Version für P3D wohl nicht mehr zu rechnen sei und das der FSX weiter supportet wird. Ein offizielles Statement gibt es aktuell nicht.

Wenn dem wirklich so ist, kann man Dan für seine langjährige Arbeit nur danken und in alten erinnerungen an unerwartete Reifenplatzer schwelgen…

Wer “Alternativen” sucht kann sich “Self-Loading Cargo”, “Passenger and Crew Experience” oder die Freeware von Simmershome anschauen.

Quelle:

http://www.fspassengers.com/forum/showthread.php?tid=18462&pid=167450#pid167450