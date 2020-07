FSLabs: A320-X für P3D5 gelandet

Eine Woche nach dem zweiten P3D5-Hotfix ist der FSLabs A320-X jetzt auch im Prepar3D Version 5 gelandet. Das hat FSLabs-Chef Lefteris Kalamaris jetzt im FSLabs-Forum angekündigt. Mit dem neuen Update geht die Airbus-Simulation damit im P3D4 und P3D5 auf Version 5.0.1.100. Neben der P3D5-Kompatibilität wurde beim Addon auch am Modell geschraubt. PBR-Texturen, ein neues Paintkit und mehr erwarten jetzt Kunden der Airbus-Simulation. Das Update ist kostenlos und kann durch die Re-Download-Funktion bezogen werden. Dabei gilt es zu beachten: Besitzer des A319-X und A321-X müssen ihre P3D4-Versionen nochmals updaten, wenn das Basis-Paket des A320-X auf Version 5.0.1.100 geht. Die P3D5-Version der beiden Erweiterungen soll in den kommenden Wochen folgen, erklärt Kalamaris im FSLabs-Forum.

Changlog:

ADIRS

Fix for IR initialization OnAPU and OnEngRun panel states

ATSU

PERF page wind retrieval logic improvements

TO PERF page now accepts double click for TOW/MACTOW

Fix for payload distribution with low weights

Fix for PDC acknowledge

Various smaller fixes

BSCU

Fix for BRK RELEASED signal to indicate AUTO BRK loss

CIDS

Updates for cabin blinds

Effects

Contrail tweaks

Engines

Approach idle logic fixed

External Model

All new PBR models with several improvements and fixes

Cabin blinds logic added

FMGS

FG

Single yaw damper failure (FAC) now affects LAND 3 FAIL OPERATIONAL (Y HYD LOSS)

LOC Convergence logic added

FM

Runway length units option added

Several logic fixes

FSL Configurator

Now detects livery changes and suggests P3Dv5 restart (due to LM’s new aircraft list cache logic)

Gear

Gear extension limits adjusted properly

Infrastructure

Sun elevation angle calculations improved

Timezone logic updated

Lights

Tuned external lights

Radios

Updated startup radio frequencies

Improvement on COM frequencies logic

Sounds

PTU sound fixes

PTU sound updates for self test

Various

MECH horn now triggers EXT PWR and Chocks