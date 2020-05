FSimstudios äußern sich zu P3DV5

Aufgrund von Problemen mit bestimmten Szenerien, welche sich im Rahmen der Portierung zu V5 ergeben haben, hat sich FsimStudios für folgenden Weg entschlossen. So wird man MMUN (Cancun), MPTO (Panama) und CYQB (Québec) in den V5 bringen. Dagegen wird es kein Update für CYYC (Calgary) und CYTZ (Toronto City) geben, da man die Szenerien für den FSX entwickelt hat und diese nun veraltet sind. Besonders vor dem Hintergrund, dass sich ein “remake” von Calgary gerade in der Entstehung befindet, welches für V5 und zukünftige Plattformen gedacht ist, hat man sich dazu entschlossen.

Cancun, Panama und Québec haben bereits ihr V5 Update erhalten und sollten im Account verfügbar sein. Darüber hinaus wird Panama komplett neu erstellt und in Zukunft die jetzige Version ablösen.