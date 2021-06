FSDG bringt uns auf die Seychellen

FSDG hat ein neues Szenerie-Paket für den Flight Simulator veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Inselgruppe der Seychellen.

Die Seychellen sind ein beliebtes Reiseziel im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas, das für seine idyllischen Strände und Resorts bekannt ist. Die Seychellen sind ein Archipel aus insgesamt 115 Inseln.

Hauptflughafen ist der Seychelles International Airport (ICAO: FSIA), welcher mit einer akkuraten Darstellung des realen Geschehens von FSDG nachgebaut sein soll, einschließlich detaillierter Gebäude und statischer Flugzeuge. Der Praslin Regional Airport (ICAO: FSPP), der sich auf der zweitgrößten Insel der Seychellen befindet, wurde ebenfalls von FSDG angepasst, um auch hier ein akkurates und realistisches Flugerlebnis zu bieten. Das Szenerie-Paket hört jedoch mit den beiden Flughäfen noch nicht auf! Die Entwickler haben 14 zusätzliche Landebahnen eingebaut, die über die Inseln verteilt sind. Diese werden von Air Seychelles für kurze Flüge zwischen den vielen verschiedenen Inseln genutzt.

Neben der Vielzahl an Flughäfen und Flugplätzen, hat FSDG ausgiebig an mehr als 50 von den 115 individuellen Inseln gearbeitet und neue und detailliertere Luftaufnahmen erstellt. Zu diesen Verbesserungen gehören unter anderem realistische Riffe rund um die Inseln. Darüber hinaus hat FSDG auch einige interessante Punkte von Interesse in Form von Strandresorts, Schiffen und Schiffswracks hinzugefügt. Mit fast 500.000 Quadratkilometern überarbeiteter Landschaft, sieht es so aus, als gäbe es hier eine Menge zu entdecken. Da wundert es auch nicht, dass das Szenerie-Paket mit einem ordentlichen Preisschild daher kommt.

Features

Komplette Abdeckung der Seychellen

Mehr als 50 überarbeitete Inseln

Komplett eigens erstellte Luftbilder

Realistische Korallenriffe

Akkurate und detaillierte Umsetzung des Seychelles International Airport, Mahe (FSIA)

Akkurate und detaillierte Umsetzung des Regionalflugplatzes Praslin (FSPP)

14 zusätzliche, authentisch umgesetzte Flugplätze

Detaillierte Darstellung der Urlaubsressorts

Optionale statische Flugzeuge

Optimiert für Performance und visuelle Qualität

Kompatibel mit allen getesteten Addons

Englisches Handbuch enthalten

Wen z.B. ein Langstreckenflug auf die Seychellen reizt oder wer einfach die Inseln erkunden möchte, der erhält das Szenerie-Paket von FSDG ab sofort uta. im simMarket für 29,75€.