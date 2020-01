FS2020: Neues Entwicklungsupdate

Heute haben Asobo Studios ein neues Entwicklungsupdate zum Microsoft Flightsimulator online gestellt. Neben einigen Infos und Screenshots, findet sich dort auch ein Video mit Aurélien Piters, Audio Direktor bei Asobo Studios. Darin referiert der Entwickler über die Entstehung und Implementierung von Aufnahmen und Sounds in den Flugsimulator.

Zusäztlich startet das Entwicklerteam bald in die zweite Alpha-Phase und will bis zum 17. Januar weitere Einladungen versenden. Jeder, der sich fürs Alpha-Programm registriert hat, kann also wieder hoffen. Laut Microsoft/Asobo-Team sieht der weitere Entwichlungsplan aus wie folgt:

Alle Nutzer, die einen Zugang zur Tech Alpha 1 besitzen, können laut Microsoft auch in der zweiten Phase mittesten.

Addon-Hersteller aufgepasst: SDK UPDATE

Das sollte für alle Addon-Hersteller interessant werden: Nach dem Simulator selbst, soll laut Entwicklerteam jetzt auch das Software Development Kit in die Alpha gehen. Dabei sollen nur Addon-Entwickler Zugang erhalten und erstmals Flughäfen, Szenerien, Flugzeuge und Missionen bearbeiten können:

The SDK makes available the same in-game tools used internally for the development of the core simulator. We can’t wait to see what our 3rd parties and Content Creators create based on the samples we’re providing!