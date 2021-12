FS MAGAZIN präsentiert das MSFS Airport Update Special

Die Redaktion des FS MAGAZINs präsentiert das MSFS Airport Update Special auf knapp mehr als 180 Seiten als PDF.

Warum? Weil etliche Leser immer wieder danach gefragt haben: Welche Airports gibt es für den MSFS, wie sehen sie aus und welche lohnt es sich anzuschaffen?

Da es unmöglich ist, alle für den MSFS neu erstellten oder portierten Flughäfen in den gedruckten Ausgaben des FS MAGAZINs vorzustellen, wurde zunächst ein 50-seitiges PDF geplant. Da es mit der Zeit immer mehr gut gemachte Payware-Airports gab, wurde das PDF schnell an die 180 Seiten „dick“.

Von einer annähernden Vollständigkeit kann allerdings immer noch nicht die Rede sein. Ausgewählt wurden bekannte wie beliebte Design-Label mit 86 (!) ihren bekanntesten und beliebtesten Angebote, über die die Leser in der jüngeren und länger zurückliegenden Vergangenheit gedruckt informiert wurden. Die Szenerien wurden alphabetisch nach Label-Namen aufgenommen: Von Aerosoft bis zu den Z Design Studios.

Für das Special wurden über mehrere Monate Arbeit außerhalb der für die laufenden Ausgaben des FS MAGAZINs in ungezählten Stunden vor dem PC mehr als 2.400 Screenshots erstellt. Wiederholt wurden einzelne Szenerien als ungeeignet für eine Vorstellung bewertet entfernt und andere neu aufgenommen. Lohnenswerte Freeware-Erweiterungen etwa für Stadtmöblierungen wurden recherchiert und darauf in den Texten und Zusammenfassungen hingewiesen. Etliche Designer wurden auf erkannte Probleme hingewiesen, die mit Masse zur Lösung per Update anstehen.

Alle Vorstellungen wurden vom Chefredakteur des FS MAGAZINs erstellt und in einem vereinfacht-vereinheitlichten Layout – wo nötig und sinnvoll mit Luftnavigationskarten – präsentiert. Wie üblich wurde eine kostenlos herunterladbare Linkliste aufgelegt, die die Quellen der im Special erwähnten Szenerien aufzeigt, die von als wichtig erachteten Hintergrundinformationen und die von Payware- wie Freeware-Charts:

https://fsmagazin.de/download/MSFSAirportUpdateSpecialLinkliste.pdf

Zu haben ist das Special derzeit ausschließlich als PDF-Download für 6,50 Euro bei folgenden Anbietern:

1. Beim VST – Verlag gegen Bestellung per Mail an leserservice@fsmagazin.de.

2. Bei simMarket

3. Bei Aerosoft

4. Bei United Kiosk.

Bei entsprechender Nachfrage ist eine gedruckte Ausgabe denkbar.

Danksagungen

Der Dank des Autors geht an die vielen Designer, die die Flugsimulator-Szene seit vielen Jahren mit in der Regel (sehr) gut gemachten Szenerien versorgen. Der Dank geht auch an die das FS MAGAZIN unterstützenden Verleger und Anbieter, von denen vor allem Aerosoft, Mailsoft, Orbx und simMarket zu erwähnen sind. Und an Mifcom, die den neuen Testrechner geliefert und damit eine sehr viel schnellere Umsetzung des Projekts ermöglicht haben. Der Dank geht last but least an Claudia Schmitz-Groner, die sich um die gesamte Verwaltung des Verlags kümmert und die „dicke“ Unterlage gegengelesen und korrigiert hat. Und an diejenigen, die diese Pressemeldung veröffentlichen…