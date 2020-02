Freeware SH Malta Complete: Released

Nach über 1500 Stunden Arbeit ist es soweit: Simmershome Malta Complete von Rainer Kunst ist erschienen. Wir haben uns die Szenerie schon kurz angesehen, ein Review und ein Interview mit dem Entwickler folgt in Kürze.

Der fast 2,6 Gigabyte große Download steht ab sofort zum Download bereit. In einer Vorabversion, die uns der Entwickler freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, konnten wir schon einen Blick auf die Szenerie werfen. Malta Complete bezeichnet dabei durchaus treffend, was der Download mit sich bringt. So ist nicht nur der komplette Flughafen von Luqa detailliert gestaltet, auch die gesamte Inselgruppe mit Kirchen, Kapellen, Stadien, Häfen, Festungen und handplatziertem Autogen wurden von Kunst umgesetzt. Der Szenerie ist exklusiv und kostenlos für den P3D4 erschienen, eine Registrierung bei simmershome ist erforderlich.

Hier die Feature-Liste der Szenerie

Inseln

– Umgesetzt sind die Inseln Malta, Comino und Gozo

– Hochaufgelöstes Luftbild 50cm/px außerhalb des Airports

– Handkoloriert nachbearbeitet, weitgehend bereinigt

– Zwei Jahreszeiten, Sommer brauner ( April – Oktober), Winter grüner (November-März)

– Nachtgestaltung

– Korrekte Küstenlinien und Strände, weiche Übergänge

– Komplettes Autogen auf Grundlage der GIS Daten der maltesischen Regierung, weitgehend exakt platziert unter Berücksichtigung der Straßenverläufe

– Komplette Vegetation inklusive Allee Bäume an den Straßen

– Ab 500ft AGL VFR tauglich ohne große Unschärfe

– Funktionierender Road Traffic (FTX Vector)

– Komplette fiktive Wasserbasis LMMW östlich des Freeports

– Kompletter Freeport

– Gewerbegebiet ehemalige RAF

– Valletta mit allen wichtigen POI und Hafen Gestaltung

– Heliport Gozo, Heliport Comino

– Weitere AI Air Bases für Seeverkehr

– Statische Schiffe

– Animierter Verkehr auf dem Meer

– Zahlreiche weitere POI auf den Inseln

Airport Luqa

– Hochaufgelöstes Luftbild 25cm/px

– Handkoloriert nachgearbeitet, weitgehend bereinigt

– Zwei Jahreszeiten, Sommer brauner ( April – Oktober), Winter grüner (November-März)

– Nachtgestaltung des Luftbildes

– Groundpoly ca. 8 km² native v4 mir eingearbeiteten Ground Lichtspots an den Parkplätzen

– Komplettes Bodenlayout der Ground Markings des gesamten Airports

– Exaktes Afcad und Rollwege genutzt nach original Rollanweisung

– Regen Layer automatisch gesteuert wetterabhängig durch SODE

– Heliport und Airport parallel nutzbar (Airport in Airport)

– Wahlweise alle Runways in Nutzung nach Windrichtung (Konfigurator)

– GSX v1 und v2 Support vorkonfiguriert

– „SH Living Airport“ – Neues Animationsverfahren auf dem gesamten Airport exakt Pfad gesteuert

– Kompletter Heli und Seaplane AI inklusive Flugplänen und Simobjects

– Zehn voll nach original Vorbild gestaltete Aprons mit statischen und animierten Szenen

– Dynamische Beleuchtung

– Approach Einrichtungen komplett Custom

– Taxi Lights, Centerlights, Runwaylights, WigWags, Holdings – alle custom beleuchtet.

– Umschaltung zwischen Nacht und ganztägiger Beleuchtung

– Statische und animierte 3D People