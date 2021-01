Frag Captain Joe: “Welche Frequenz drehe ich wann ein?”

“Happy New Year!” Die erste Frage in 2021 kommt von Thomas. Er will von Joe wissen: “Bei großen Online-Events merkt man, dass der Funk eine aufwendige Sache ist, da man von einer Station zur nächsten gereicht wird. Woher wissen Verkehrspiloten welche Frequenz sie eindrehen müssen und kommt es vor, dass man versehentlich die Falsche eindreht?“

Antwort von Joe:

Im Approach, wenn es auf schnelle und knappe Funksprüche ankommt, kann man viele Frequenzen schon „pre-selecten“. In den Anflugkarten sind die meisten Funkfrequenzen aufgelistet, sodass man diese schon im Voraus eindrehen kann. Dies ist besonders empfehlenswert um den Wechsel zwischen Tower und Ground Lotsen nach einer Landung reibungslos abzuwickeln. Der Towerlotse ruft meist noch beim abbremsen (Full Reverse Thrust) in den Funk um den Taxiway und die Ground Frequenz mitzuteilen. Diese ist meist kaum zu hören, da ist es dann hilfreich dass man sie schon vorselektiert hat.

Sollte man irrtümlicherweise die Frequenz missverstanden haben und bekommt beim Initial Call keine Antwort auf der fälschlichen Frequenz, springt man zur letzten Frequenz zurück, bitte den Lotsen die Frequenz nochmals zu wiederholen und korrigiert seine Eingabe! Ist jedem Piloten schon Mal passiert!

Mehr von Captain Joe: