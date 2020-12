Foto oder Previewbild? Mehr Bilder von der CRJ

Mathijs Kok zeigt uns neue Vorschaubilder der CRJ-700 für den Microsoft Flugsimulator 2020. Man muss schon sagen, so viele Liebe zum Detail beindruckt dann doch. Man kann z.B. bereits die Türen aus dem EFB steuern. In 2020 wird der Flieger aber wohl nicht mehr landen.

[…] 2021 will be an amazing year for flight sim.