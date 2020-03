Fokker F28: Just Flight zeigt neue Bilder

Here we go again: Bei Just Flight sind wieder neue Preview-Screenshots aufgetaucht. Diesmal zeigen die Entwickler Bilder ihre Umsetzung der Fokker F28 Fellowship. Zu sehen sind Außenaufnahmen in diversen Airliner-Bemalungen, die dank PBR in der Sonne glänzen. Ingame-Shots zum Panel fehlen noch, genau wie ein Releaseplan. Wie bei der 747 Classic, der A300 oder der 146 Professional setzen die Entwickler auch hier auf regelmäßige Preview-Screenshots, die die bereits bestehende Feature-Liste umrahmen sollen. Die Fokker F28 ist die erste Version des bekannte Commuter-Jets niederländischer Bau-Art. Just Flight will damit ein weiteres Asset im Retro-Portfolio bieten. Der Jet soll übrigens von FSX bis P3D4 in allen Simulatoren abheben.