FlyTampa teasert Amsterdam und Corfu

Lange Zeit war es still um FlyTampa. Nach ca. einem halben Jahr haben sie sich nun über ihren Facebook-Account kurz zu Wort gemeldet.

Laut des Posts, kommen Amsterdam und Corfu in Version 2 in den Microsoft Flight Simulator sowie in den P3D. Die Version 2 von Corfu könnte zudem auch für X-Plane 11 erscheinen.

Some shots from Amsterdam and Corfu.

Both are version 2, coming for MSFS and P3D.

Corfu might also be heading for Xplane.

Athens and Toronto are close to release too.