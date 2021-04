FlyByWire Bus nun stabil in Version 0.6.0

FlybyWire Simulations haben ein eindrucksvolles Promovideo mit der Stable Version 0.6.0 ihres Freeware-Airbus-Mods veröffentlicht. Die 0.6.0 bringt zahlreiche Neuerungen, die zuvor wochenlang in der Experimental und Developer Version gereift sind. So ist nun auch hier der FBW Airbus vom MSFS Airbus separiert worden, man behandelt den Mod nun also als eigenständiges Modell. Weiterhin bringt dieses ein eigenständiges Elektriksystem mit, eine eigens programmmierte APU, neue Cockpittexturen, verbesserte MCDU und vieles mehr. Der komplette Changelog ist hier einzusehen.

Der Installer ist auf der o.a. Homepage zu finden.

Die Working Title Entwickler haben übrigens verkündet, dass das inzwischen wirklich gute AP System der WT CJ4 auch Einzug in den FBW Bus finden wird. Die Umbaumaßnahmen dazu finden bereits statt.