Fly the Maddog X: Update und Preview

Am Dienstag ist der zweite Hotfix für Prepar3D Version 5 erschienen. Im Zuge dessen hat Leonardo jetzt ein Update für die Maddog veröffentlicht und per Newsletter neue Vorschaubilder des kommenden EFBs gezeigt.

Sowohl im P3D4 als auch im P3D5 geht das Addon jetzt auf Version 1.6b605. Um das Update zu nutzen, wird eine bestehende Installation von Version 1.6b571 benötigt. Das jewilige Update findet ihr im Leonardo-Forum, der Installer mit der neuesten Version wird in den kommenden Wochen auch im Simmarket bereitstehen.

In der P3D5-Version finden sich folgende Verbesserungen:

>>>[FIXED]

*AIRCRAFT SYSTEMS*

– ASP3D compatibility improved;

– flameout issues with central fuel tank fixed;

– some other minor issues fixed;

*3D MODEL: VC*

– dynamic lights optimized for V5 HF2;

– PBR material improvements and optimized for V5 HF2;

*3D MODEL: EXTERNAL*

– pilots disappearing from cockpit under certain conditions fixed;

– dynamic lights optimized for V5 HF2;

– PBR material improvements and optimized for V5 HF2;

– minor model improvements;

– bump map improvements.

In der P3D4-Version wurde folgendes geupdatet:

>>>[FIXED]

*AIRCRAFT SYSTEMS*

– flame out issues with central fuel tank fixed;

– some other minor issues fixed;

*3D MODEL: EXTERNAL*

– pilots disappearing from cockpit under certain conditions fixed.

Desweiteren haben die Entwickler von Leonardo noch neue Screenshots der kommenden EFB gezeigt. Auch wenn dieses Features laut Leonardo für eine “Trainings-Version” der Maddog X gedacht war, soll es jetzt trotzdem kostenlos ins virtuelle Cockpit der MD-80-Simulation gelangen. Das EFB kann man dabei per Load Manager in den virtuellen Flieger installieren, sowohl auf der Piloten- als auch der Copiloten-Seite.

Die Macher bei Leonardo haben dabei in Apps gedacht, die man mit dem EFB nutzen kann: